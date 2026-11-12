Mankenler Kralı Engin Koç her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Çağla Şıkel’in programında ortaya çıktı

1980’li ve 1990’lı yıllarda şöhretin zirvesine ulaşan mankenler, dönemin eğlence dünyasında önemli bir yere sahipti. Podyumların yanı sıra televizyon programlarında, açılışlarda ve sinema filmlerinde de sık sık boy gösteren modeller arasında Engin Koç da vardı.

“Mankenler Kralı” lakabıyla tanınan Koç, dönemin en popüler isimlerinden biri olmayı başardı.

Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi ünlü isimlerle aynı projelerde yer alan Engin Koç, yıllar önce İstanbul'daki yaşamını geride bırakarak memleketi Sivas'a yerleşti.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Mankenlik yaptığı dönemlerden oldukça farklı bir yaşam tercih eden Engin Koç, köyünde ailesiyle vakit geçiriyor, bahçesiyle ilgileniyor ve doğayla iç içe zaman geçiriyor.

SON HALİ GÜNDEMDE

Zaman zaman sosyal medya hesabından yeni hayatına dair kesitler paylaşan Koç şimdi de Çağla Şıkel’in programında ortaya çıktı. Engin Koç'un son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Engin Koç için; 'Hâlâ çok karizmatik', 'Yaşam enerjisini hiç kaybetmemiş', 'Yıllar ona yaramış' gibi yorumlar yapıldı.