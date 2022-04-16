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Adana'da 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

16.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

Adana'da, 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, yaralı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'nın yakalanması için Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Süleyman I'nın, bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu bir komiser ve bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine ayağından yaralanan saldırgan, başka bir eve kaçarak saklandı.

Özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalanan Süleyman I, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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