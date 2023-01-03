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Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

03.01.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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