Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze'si İpek Erdem yıllar sonra ekrana dönüyor! Son halini gören şaştı kaldı

Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan ünlü isim Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaşacağı Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Erdem sarı saçlarından vazgeçti.

Yeni imajına kendisinin bile alışamadığını söyleyen İpek Erdem "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" dedi. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.

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İpek Erdem için sosyal medyada; 'hala çok güzel', 'her hali güzel', 'ekranda görmek için sabırsızlanıyorum' şeklinde yorumlar yapıldı.