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Adana’da 365 projeden 66’sı tamamlandı

ADANA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, bugün itibariyle Adana’da 11 buçuk milyar değeri olan projelere 2,6 milyar TL nakledildiğini söyledi.2020 Yılı 4.

Adana’da 365 projeden 66’sı tamamlandı

Adana Valisi Süleyman Elban, bugün itibariyle Adana’da 11 buçuk milyar değeri olan projelere 2,6 milyar TL nakledildiğini söyledi.
2020 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Zafer Öz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile oda başkanlarının katıldığı toplantıda; yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları tüm ayrıntılarıyla ele alındı.
Vali Süleyman Elban, Çukurova Kalkınma Ajansı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, “İlimizde tüm kamu kurum kuruluşları, müesseseler, belediyelerimize ait yaklaşık 365 proje bulunmaktadır. Bunların proje bedelleri yaklaşık 11 buçuk milyar ve bu projelerden 66 tanesi tamamlanmış durumda, 217’si devam ediyor. 44 projemiz ise ihale aşamasında, kalan 38 projemizin de etüt çalışmaları devam ediyor. Bugün itibariyle 11 buçuk milyar değeri olan projelere 2,6 milyar TL naklolunmuş durumda” dedi.
Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü.

Adana’da 365 projeden 66’sı tamamlandı

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