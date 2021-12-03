Adana'da 4 kamyonda 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Adana'da uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda yaklaşık 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet getirileceği ihbarı üzerine Hatay-Adana kara yolu Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda, çalıntı olduğu belirlenen yaklaşık 400 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yediemin otoparkından çıkarıldığı tespit edilen çalıntı motosikletlerle ilgili belge ibraz edilememesi üzerine adli işlem başlattı.

Kamyon ve motosikletler muhafaza altına alındı.



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