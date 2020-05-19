YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

ADANA HABERLERİ  | 19.05.2020 22:06 | Son Güncelleme

Seyhan ilçesinde 8 gün önce yaşanan kavganın akraba iki taraf arasında sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle çıktığı iddia edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'nde 8 gün önce akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan ve 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştirdiği öne sürülen H.T. ve kuzeni M.C.T'yi takibe aldı.

Ekipler, olayın zanlıları H.T. ve M.C.T. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen C.A'yı yaptıkları çalışmayla Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Kavganın akraba iki taraf arasında sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Pınar Mahallesi'nde, 11 Mayıs'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de bıçakla yaralanmıştı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmış, tedavi altına alınan yaralılardan Şakir B. ve Yahya Y'nin durumlarının ağır olduğu bildirilmişti. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Asfalt çalışmalarına başlandı

Asfalt çalışmalarına başlandı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Adana Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.