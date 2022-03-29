Adana'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde hayvanlarına dal toplarken ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

Aydın Toksoy (48) hayvanlarına dal toplamak için Bağdatlı Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Toksoy'un eve gelmemesi üzerine yakınları kendisini aramaya başladı. Aramalar sonucu Toksoy, Çiğdemlik mevkisinde bir ağacın yanında yaralı bulundu.

Ağaçtan düşerek ağır yaralandığı belirlenen Toksoy, haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Toksoy, önce Kozan Devlet Hastanesine daha sonra da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Donma tehlikesi de geçirdiği belirtilen Toksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

