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Adana'da akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 07.01.2021 15:03 | Son Güncelleme

Zanlı gözaltına alındı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akrabasının tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Serhat Ö. ile akrabası İsmet L. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet L, tabancayla Serhat Ö'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan Serhat Ö, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı araştıran polis ekipleri, şüpheli Serhat Ö'yü gözaltına aldı.

Öte yandan, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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