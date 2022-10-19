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Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

19.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerinin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Ö.K. yönetimindeki otomobilin şoför koltuğunun altında sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.K, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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