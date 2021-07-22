Adana'da araziye terk edilen yaklaşık 300 civciv korumaya alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilen yaklaşık 300 civciv, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Kurttepe Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısına balık avlamaya giden Recep Yılmaz, açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcak hava nedeniyle ölüm riski altındaki civcivlerle karşılaştı.

Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek civcivleri koruma altına almak için çalışma başlattı.

Ekipler, koruyucu kıyafetlerle hem telef olan hem de yaşayan hayvanları ayrı ayrı topladı. Ekiplerin, 300 civarındaki civcivin hastalık taşıyıp taşımadığını belirlemek için test yapacağı belirtildi.

Recep Yılmaz, gazetecilere, balık avlamak için bölgeye ulaştığında civcivleri fark ettiğini belirterek, "Dün, civcivlerin sahibinin olduğunu düşündüm ama sonraki gün yanlarına gittiğimde kimse yoktu. Açlık, susuzluk ve sıcak hava nedeniyle bazıları ölmüştü. Diğerleri ölenleri yiyerek besleniyordu. Ben de durumu ilgili kurumlara ilettim." dedi.

- "Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, paylaşımında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

