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Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 55 zanlı tutuklandı

AA AA
16.04.2024 10:07
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2 haftalık asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 55 kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart-13 Nisan'da asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 34 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 otomatik tabanca, 9 kurusıkı tabanca, silahlara ait 49 şarjör ile 1394 fişek, 316,96 gram uyuşturucu, 325 uyuşturucu hap ve 18,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Denetimlerde, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 373 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55'i tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 85 kişiye para cezası uyguladı, 11 çalıntı araç ele geçirildi.

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