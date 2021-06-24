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Adana'da "avantajlı kodlama" sanığı eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

24.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "avantajlı kodlama" sanığı eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avantajlı kodlama" adı verilen özel şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arandığı öne sürülen eski astsubay sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski astsubay tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, bilirkişi raporu doğrultusunda 2005'te Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alım mülakatında aday numarası kodlanarak TSK'ye yerleştirildiğini ve FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca sabit ve ankesörlü hatlardan 2013'e kadar ardışık arandığının tespit edildiğini belirterek H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istedi.

Sanık H.Y. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, ''Ben aday numaram kodlanarak örgüt mahrem imamları tarafından TSK'ye yerleştirilmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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