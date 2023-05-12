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Adana'da babasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

12.05.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Çukurova ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.P. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.P, babasının sürekli kendisini evden kovduğunu belirterek, "Amacım babamı öldürmek değildi, dosyaya yansıdığı gibi ablamı da öldürmekle tehdit etmedim. Olay günü babam bana saldırınca ben de bıçağı ona doğru savurdum. Öldürmek amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanığın oturduğu apartmanın yöneticisi olan tanık E.K. de "Aynı apartmanın 3. katında oturmaktayım. Olay günü Hasan P'nin sesini duydum. Sonrasında Hasan P'nin kızı ile kızının nişanlısını evin kapısının önünde telaşlı şekilde gördüm. Ne olduğunu sorunca M.P'nin babasını bıçakladığını söylediler. Hemen polisi aradım. M.P'nin psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü biliyordum." dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay tarihinde akıl hastası olup olmadığının saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesinden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evde, 2 Eylül 2022'de babası Hasan P'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen oğlu M.P. tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık M.P'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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