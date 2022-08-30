Adana'da bacağına korkuluk demiri saplanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bacağına korkuluk demiri saplanan kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişinin bacağına, üzerinden geçmeye çalıştığı korkuluk demiri saplandı.

Durumu fark edenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri, kişinin bacağındaki demiri kesme makasıyla korkuluktan ayırdı.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, yaralının korkulukta asılı kaldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



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