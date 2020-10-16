Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da, bir bahçeden yaklaşık 15 ton narı hasat edip çaldığı ileri sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çaputçu Mahallesi'nde meyve bahçesi bulunan B.K, 27 Eylül'de yaklaşık 15 ton narının hasat edilip çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin A.M. (43) olduğunu belirledi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde tespit ettiği zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelinin evinin önündeki minibüsün içinde, yaklaşık 3,5 ton nar ele geçirildi.

Mürseloğlu Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da da bir tarladan 2 ton karpuzu hasat ederek çaldığı belirlenen A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

