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Adana'da bahçeden çalınmak istenilen 800 kilogram portakal sahibine verildi

08.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Adana'da bahçeden çalınmak istenilen 800 kilogram portakal sahibine verildi

Adana'da bahçeden çalınmak istenilen 800 kilogram portakal sahibine verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, narenciye bahçesinden topladığı yaklaşık 800 kilogram portakalı otomobiline yükleyerek götürmek isteyen kişi kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde narenciye bahçesinde portakal toplayan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Ekiplerin bahçeye yaklaştığını fark eden kişi kaçtı.

Olay yerinde şüpheliye ait olduğu değerlendirilen otomobilde yaklaşık 800 kilogram portakal ele geçirildi.

Portakallar bahçe sahibine teslim edildi, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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