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Adana'da bir kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası uygulandı, 182 bin 700 lira ceza kesildi

06.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası uygulandı, 182 bin 700 lira ceza kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8'i kadın 58 kişiye 182 bin 700 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kafenin açık olduğu bilgisini aldı.

Kafeye baskın düzenleyen ekipler, gerçekleştirdikleri denetimde iş yerinin açık olduğunu, içeridekilerin oyun oynadıklarını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıklarını belirledi.

Tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kahvehane sahibinin de aralarında olduğu 58 kişiye 182 bin 700 lira ceza uygulandı.

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