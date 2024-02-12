YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

AA AA
12.02.2024 07:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sağlık ocağı yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan 19 yaşındaki K.C. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, K.C'nin sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindiAlanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi
Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandıBingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildiKastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi
Anahtar Kelimeler:
Adana tabanca yaralı

Adana Namaz Vakitleri 12 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Pazartesi

Ayten eczanesi
Karatas
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Enes tekcan eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Kocatepe eczanesi
Saricam
Sihhat eczanesi
Seyhan
Güven eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.