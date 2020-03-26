Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından saklandığı evin damında özel harekat ekiplerince yakalanan zanlı E.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Tarafların daha önce husumetli olduğu ve olay günü yan bakma meselesi yüzünden kavga ettikleri öne sürüldü.

Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta iki grup arasında kavga çıkmış, pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada Emre Özbayhan hayatını kaybetmişti.

