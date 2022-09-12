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Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

12.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde 1 çocuk annesi E.D. (25), iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.D'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Ceyhan kadın

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