YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı

Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 16.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı

Adana'da 18 yıl önce bir kadının yatağında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Cinayeti bildirmediği belirlenen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde 2 Ekim 2002'de evindeki yatağında boğularak öldürülen Fadime Şafak'ın (29) dosyasını zaman aşımına uğramadan tekrar açtı.

Vücudunda darp ve boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu delillendirilen Fadime Şafak'ın, olay anında aynı odada uyuyan çocukları Volkan ve Dilara Şafak ile görüşen özel ekip, cinayetin aileyi tanıyan şüpheli veya şüphelilerce işlendiği ihtimali üzerinde durarak çalışma başlattı.

Ekipler, olaydan sonra mahalleden taşınanlar üzerinde yaptığı çalışmanın ardından belirlenen 10 şüpheliye yoğunlaştı.

Şüphelilerden G.Ç'nin (40), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hırsızlık suçu nedeniyle cezaevinde olduğu tespit edildi.

Polis, KKTC ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'ye gönderilmesini sağladıkları G.Ç'yi Mersin'de gözaltına aldı.

- Kadının tırnak arasındaki doku ile zanlının kan örneği uyuştu

Emniyette kan örneği ve ifadesi alınan zanlı, Fadime Şafak'ı tanımadığını ve cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, anlattıkları çelişkili bulunan G.Ç'yi, serbest kaldıktan sonra teknik ve fiziki takibe aldı.

Serbest kaldıktan sonra telefonla aradığı ablası P.Y. (60) ve kayınbiraderi A.İ.C. (46) ile cinayetle ilgili konuşmalar gerçekleştirdiği teknik takibe takılan G.Ç'nin, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Zanlıdan alınan kan ile Fadime Şafak'ın tırnak arasındaki dokuların uyuşması üzerine G.Ç. ile cinayeti gizledikleri iddiasıyla P.Y. ve A.İ.C. gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası G.Ç'nin, tekrar alınan ifadesinde, cinayeti kabul ettiğini, gönül ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü Şafak'ı olay günü aralarında çıkan tartışmanın ardından yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.Y. ve A.İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:49
Öğle
12:48
İkindi
16:32
Akşam
19:37
Yatsı
20:59

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adanalı Çocuklar Bir Çubukla Dünyanın Çevresini Ölçtü

Adanalı Çocuklar Bir Çubukla Dünyanın Çevresini Ölçtü

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.