YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 30.09.2020 22:27 | Son Güncelleme

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki ini bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polislerce yakalanan zanlı tutuklandı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Özbilen Mahallesi'nde dün ayrılmak isteyen eşi Serap Ö'yü (26) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı Ali Ö'yü (24) gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eşi Ali Ö'den ayrılmak isteyen Serap Ö, yaklaşık bir ay önce 2 çocuğuyla birlikte aynı mahallede yaşayan babası Mahmut K'nin evine gitmişti.

Ali Ö, kayınbabası Mahmut K'nin evinin önüne gelerek dönmesini istediği ve olumsuz cevap aldığı eşi Serap Ö'yü bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

Babası tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi götürülen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Döküm Atıkları’ projesine hayata geçiyor
’Döküm Atıkları’ projesine hayata geçiyor
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Aliağa’da tarıma destek sürüyor
Aliağa’da tarıma destek sürüyor
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Balıkesir’de spor sahalarına bakım yapılıyor
Balıkesir’de spor sahalarına bakım yapılıyor
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev

Adana Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:30
Yatsı
19:44

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aslı Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Diyar Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Çıtırık ilk ruhsatını verdi
Çıtırık ilk ruhsatını verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.