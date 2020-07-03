Adana'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da yolda yürüyen kadının kapkaç yöntemiyle çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aslıhan B. (26) iş yerindeki ilk mesaisine yetişmek için merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, Aslıhan B'nin cep telefonununu görüşme yaptığı sırada çalıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, zanlının kaçış anına ait görüntülere ulaştı.

Yapılan araştırmada şüphelinin "hırsızlık", "tehdit" ve "yaralama"dan emniyette suç kaydı bulunan Muhammed I. (18) olduğu tespit edildi.

Bir süre sonra ekip, zanlının çaldığı telefonu satmak için merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki iş yerine girdiğini haber aldı.

Adrese giden ekip, şüpheli Muhammed I'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.