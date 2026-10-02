Hande Erçel süper minisiyle Paris'i salladı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Erçel, Milano Moda Haftası'nın ardından soluğu Paris'te aldı.

Özel tasarım kırmızı siyah elbisesiyle peş peşe pozlar veren Hande Erçel iddialı görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Açık saçları ve abartısız makyajıyla beğeni toplayan Hande Erçel süper mini elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

Hande Erçel için sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Yine çok güzel', 'Bu kıza bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.