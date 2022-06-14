YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

Adana'da çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

14.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

Adana'da çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.

Toros Mahallesi'ndeki iş yerine giden kargo firması çalışanları, kapının açık olduğunu, kamera kayıt cihazı ile 2 dağıtım minibüsünün yerinde olmadığını, çelik kasanın ise açılmaya çalışıldığını fark etti.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırma sonucu çalınan 2 minibüsü Yurt Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kuzenini silahla öldüren zanlı tutuklandıAdana'da kuzenini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldıKocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı
Türkiye-Litvanya maçına doğruTürkiye-Litvanya maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Yaren Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.