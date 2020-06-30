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Adana'da "çay bayat" kavgası: 1 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 03:15 | Son Güncelleme

Yardım amacıyla bulunduğu ağabeyinin kafesinde müşterilere servis yapan matematik öğretmeni, çayın bayat olduğu gerekçesiyle yaşanan tartışmada tabancayla vuruldu

Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Menderes Adası piknik alanı içerisindeki bir kafeye, müşteri olarak gelen kişilerle iş yeri sahibinin kardeşi Şakir Y. (33) arasında çayın bayat olduğu gerekçesiyle tartışma başladı.

Tartışma sırasında bir şüpheli tabancayla kendilerine servis yapan Şakir Y'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Şakir Y, yakınları tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentteki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen ve ağabeyine yardım etmek amacıyla kafede bulunduğu belirtilen Şakir Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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