YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çiftlik evinde 665 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da çiftlik evinde 665 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA HABERLERİ  | 27.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana'da çiftlik evinde 665 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da çiftlik evinde yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki çiftlik evinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirdi.

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
Anahtar Kelimeler:
Adana Çiftlik İçki Operasyon Sahte

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya’ya da yatırım planlıyor

Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya’ya da yatırım planlıyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü

Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Adana Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Esin Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Konak Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.