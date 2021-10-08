YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

08.10.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağından yaralanan Ali S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorumNagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum
Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14
Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildiAdana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Seyhan

Adana Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Aslı Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Vilayet Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.