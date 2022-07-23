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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

23.07.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Adana Kozan Turgutlu

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