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Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

28.08.2022 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da 2 arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde A.T. ile arkadaşları B.C. ve E.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.T. tabancayla iki arkadaşına ateş etti.

Yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova silahlı kavga

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