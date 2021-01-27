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Adana'da cinayet sanığı hakim karşısında

27.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Adana'da cinayet sanığı hakim karşısında

Adana'da, 19 yıl önce bir kadını yatağında boğarak öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl yakalanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık G.Ç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, öldürülen Fadime Şafak'ın eşi ve çocuklarıyla tarafların avukatları da hazır bulundu.

G.Ç, savunmasında, olay günü gönül ilişkisi yaşadığı Fadime Şafak ile aralarında arbede çıktığını söyledi.

Sanık, "Fadime'nin yüzünü yastıkla kapattım. Fadime bayıldı, yüzünden yastığı çektim. Nefes alıyordu, nabzı atıyordu. Cinsel saldırı olmadı." dedi.

Duruşmada, Fadime Şafak'ın eşi ve çocukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık G.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde oturan Fadime Şafak, 2 Ekim 2002'de evinde öldürülmüş bulunmuştu. Olaydan 18 yıl sonra S.Ç, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suç duyurusunda bulunarak cinayeti kardeşi G.Ç'nin işlediğini ihbar etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanan G.Ç, Adana'ya getirilerek tutuklanmıştı.

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