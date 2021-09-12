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Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

12.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da çocuğun cebindeki telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta yürüyen Suriye uyruklu B.M. (14), bir kişinin yanından geçip hızla uzaklaşması üzerine durumdan şüphelenip cebini yokladığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.

Şüpheli Mehmet A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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