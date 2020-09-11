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Adana’da "Covid-19 Çağrı Merkezi" oluşturuldu

ADANA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adana’da halkı bilgilendirmek ve taleplerini karşılayabilmek için "Covid-19 Çağrı Merkezi" oluşturuldu.Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiş olup, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir.

Adana’da halkı bilgilendirmek ve taleplerini karşılayabilmek için "Covid-19 Çağrı Merkezi" oluşturuldu.
Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiş olup, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünce halkın bilgilendirme taleplerinin il düzeyinde karşılanması için, halkın sorularına yanıt verebilecek 0322 4020407 numaralı Covid-19 Çağrı Merkezi oluşturulmuştur.”

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