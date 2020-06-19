Adana'da denizde hortum oluştu

Adana'n\u0131n Yumurtal\u0131k il\u00e7esinde denizde hortum olu\u015ftu.\nSa\u011fanak ve \u015fiddetli r\u00fczgar\u0131n etkili oldu\u011fu il\u00e7ede k\u0131y\u0131dan uzak noktada olu\u015fan hortum cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\nHortum, k\u0131y\u0131ya ula\u015fmadan etkisini kaybetti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Adana'da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi! Nesli t\u00fckenme tehlikesindeOp. Dr. Ahmet Dilber: Kad\u0131nlar\u0131n \u00e7o\u011fu g\u00f6\u011f\u00fcslerinin cerrahi i\u015flemle d\u00fczeltilebilece\u011fini bilmiyor