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Adana'da denizde hortum oluştu

ADANA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Doğa olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde hortum oluştu.

Sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu ilçede kıyıdan uzak noktada oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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