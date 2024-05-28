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Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA AA
28.05.2024 08:25
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Halil İbrahim Y. (38) yönetimindeki 80 AGD 111 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Mustafa Y. (70), Mustafa Egemen Y. (6), Melike Y. (26) ve Belinay Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan Otomobil köpek şarampol

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