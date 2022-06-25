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Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı

25.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı

Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı

Adana'nın Karataş ilçesinde devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı.

Şükrü Aydın Alp yönetimindeki 01 JE 426 plakalı pikap, Doğankent Pekmezci Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yol kenarındaki narenciye bahçesinde ters durabilen pikaptaki sürücü Alp ve yanındaki Seyit Hüseyin Dinç, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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