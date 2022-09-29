YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

29.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Kozan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, 6 mermi, 5 gram esrar, 5 çek, 13 senet, 3 alacak listesi ve 2 dilekçe ele geçirildi.

Şüpheliler, ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendiKahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana yakalandı zanlı

Adana Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:48

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Perşembe

Zehra Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Tamgüç Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Peynir düşündüğünüz kadar masum değil! Görür görmez kaçın

Peynir düşündüğünüz kadar masum değil! Görür görmez kaçın

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.