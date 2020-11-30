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Adana’da eczaneler 08:30-18:00 arası hizmet verecek

ADANA HABERLERİ  | 30.11.2020 15:41 | Son Güncelleme

Adana’da pandemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Adana’da pandemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra kentteki eczaneler 08:30-18:00 arası hizmet verecek.
Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, pandemi başlangıcıyla birinci basamak sağlık kuruluşu olarak halka kesintisiz ilaç ve sağlık ürünleri sunma ve sağlık danışmanlığı hizmetini fedakarca devam ettirdiklerini belirterek, "Pandemide gelinen son durumda halkımızda görülen vakalarda artışla beraber, meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarımızda da Covid vakalarında artış gözlenmeye başlamıştır. Kamuda ve özel iş yerlerinde de mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesiyle birlikte, meslektaşlarımızın yoğun pandemi döneminde dinlenme ve virüse maruziyetlerini azaltmak adına mesai saatlerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 1 Aralık 2020 Salı gününden itibaren Adana merkez ilçelerindeki eczanelerimizin çalışma saatleri 08:30-18:00 olarak düzenlenmiştir” dedi.

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Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
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