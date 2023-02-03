Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Eylül 2021'de eşi T.D'yi (38) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık B.D. ile tanık C.B. ve taraf avukatları katıldı.

C.B, sanık B.D. ile 13 yıl aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek, "Olaydan 3 gün önce sanık B.D. beni aradı ve eşinin kendisini aldattığını söyledi. Daha sonra eşinin sosyal medya hesabına başka bir kişi tarafından gönderilen mesajın ekran görüntüsünü bana gönderdi. Bu konuşmada maktul birisinden 1000 lira istiyordu. B.D. tarafından benim telefonuma gönderilen bu yazışmayı ben 2 gün sonra sildim. Telefonumdaki bu yazışmaların tespit edilmesine yönelik rızam vardır. Olayla ilgili bilgim bu şekildedir." ifadesini kullandı.

Sanık B.D. de C.B'nin beyanlarına ilişkin gerekli araştırmaların yapılmasını talep ederek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, B.D. ile tanık C.B'nin kullanımındaki telefon hatları arasında olaydan önce iletişim olup olmadığının tespit edilmesi için ilgili birimlere müzekkere yazılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

