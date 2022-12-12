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Adana'da eşini pompalı tüfekle öldürüp kaçan zanlı tutuklandı

12.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı karısı Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle öldürüp kaçan Abdullah T'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

Merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Abdullah T, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli ifadesinde, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, bu konuda tartıştıkları sırada sinirlenip silahla Müzeyyen T'ye ateş ettiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Abdullah T, 24 Kasım'da evlerinde tartıştığı eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurup kaçmıştı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana pompalı tüfek

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