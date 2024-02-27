Adana'da eski eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski karısını pompalı tüfekle vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Oktay D. (35), bir süre önce boşandıkları Nurseli K'nin (29) 100. Yıl Mahallesi'ndeki iş yerine 16 Şubat'ta gitti.

Şüpheli, burada çalışan kadını pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan kadın, kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının merkez Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Şüpheli Oktay D, ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, otomobille olay yerine gelip, yanına pompalı tüfeği alarak eski eşinin çalıştığı iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırının ardından iş yeri çalışanlarının panikle dışarıya çıkması ve zanlının araca binerek uzaklaşması da görüntüde yer aldı.

