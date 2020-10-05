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Adana'da eski meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyenlere ceza

ADANA HABERLERİ  | 05.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Adana'da eski meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyenlere ceza

Adana'da, eski belediye meclis üyesi ile eşine silahlı saldırı düzenlenlenmesiyle ilgili davada 6 sanıktan ikisi 43'er yıl, biri 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar C.A. ve M.Ö. ile müşteki Çukurova Belediyesi eski Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.S, M.S, E.S. duruşmaya gelmedi. Sanıklardan H.H.Y'nin ise öldüğü belirlendi.

Tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada mahkeme heyeti son savunmalarını sordu.

Müşteki eski meclis üyesi Gözübatık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık C.A, eski savunmalarını tekrarlayıp tahliye talebinde bulundu.

M.Ö. ise müşteki ile uzaktan yakından bir husumeti ve alakasının olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan C.A. ve E.S’yi, eski meclis üyesi İsmail Hakkı ile eşi Müjgan Gözübatık'ı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ettikleri gerekçesiyle toplam 43'er yıl, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan M.Ö'yü ise yine aynı suçtan toplam 30 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanık E.S. hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkartırken, tutuksuz sanıklardan Y.S. ve M.S’nin suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine, sanık H.H.Y’nin ise yargılama sırasında ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

- Olay

Adana’nın merkez Çukurova Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, 14 Nisan 2016 ve 27 Mayıs 2016 tarihlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. İkinci saldırada eşi Müjgan Gözübatık da yanında bulunan meclis üyesi Gözübatık yaralanmıştı. Yakalanan sanıklar hakkında dava açılmıştı.

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