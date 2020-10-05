Adana'da eski meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyenlere ceza

Adana'da, eski belediye meclis üyesi ile eşine silahlı saldırı düzenlenlenmesiyle ilgili davada 6 sanıktan ikisi 43'er yıl, biri 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar C.A. ve M.Ö. ile müşteki Çukurova Belediyesi eski Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.S, M.S, E.S. duruşmaya gelmedi. Sanıklardan H.H.Y'nin ise öldüğü belirlendi.

Tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada mahkeme heyeti son savunmalarını sordu.

Müşteki eski meclis üyesi Gözübatık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık C.A, eski savunmalarını tekrarlayıp tahliye talebinde bulundu.

M.Ö. ise müşteki ile uzaktan yakından bir husumeti ve alakasının olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan C.A. ve E.S’yi, eski meclis üyesi İsmail Hakkı ile eşi Müjgan Gözübatık'ı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ettikleri gerekçesiyle toplam 43'er yıl, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan M.Ö'yü ise yine aynı suçtan toplam 30 yıl hapis cezasına mahkum etti.