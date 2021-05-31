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Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

31.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

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Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında yaralandığı belirlenen 63 yaşındaki N.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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