Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 Şubat 2024'te tutuklanan D.Y. ve A.K. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Yeşilyuva Mahallesi'nde A.K'ye ait eve düzenlenen operasyonda, D.Y. ve A.K'nin poşete gizlediği 12,8 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobil ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, D.Y. ve A.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.