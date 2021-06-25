Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evden para ile ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Aşkın Y. (27) ile kadın şüpheliler Yonca K. (26), Tansu K. (27) ve Nazan Y'yi (30) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aşkın Y, Tansu K. ve Nazan Y. tutuklandı, Yonca K. savcılıkça serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz