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Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

25.06.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evden para ile ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Aşkın Y. (27) ile kadın şüpheliler Yonca K. (26), Tansu K. (27) ve Nazan Y'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aşkın Y, Tansu K. ve Nazan Y. tutuklandı, Yonca K. savcılıkça serbest bırakıldı.

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