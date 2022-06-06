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Adana'da evinde Hint keneviri yetiştiren sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

06.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde Hint keneviri yetiştiren sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin teras kısmında Hint keneviri yetiştiren tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuklu şüpheli C.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda C.K'ye ait evin terasında bulunan saksılara ekili 33 kök Hint keneviri ile uyuşturucu üretimine yönelik çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelinin esrar elde etmek amacıyla izinsiz kenevir ektiği ve evinde uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu belirtilen iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen C.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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