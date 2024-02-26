Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.H.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 19 Ağustos'ta otomobille yanına gelen kişiye poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları, evdeki giysi dolabında hassas terazi ele geçirilmesi ve benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak M.H.B'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık M.H.B. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 42 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.H.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

