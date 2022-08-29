Adana'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Türkiye'nin gezici müzik festivali "Fanta Fest" kapsamında Edis ve Gazapizm Adana'da konser verdi.

Bir alışveriş merkezinin otopark alanında gerçekleştirilen Fanta Fest'te, DJ performansları ve özel dans şovları gerçekleştirildi.

Daha sonra Gazapizm ve Edis, konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

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