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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

16.05.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.T. ve S.Ç. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ'ye ait evlerde örgütsel sohbet toplantısına katıldıklarını, himmet adı altında FETÖ'ye finansal destekte bulunduklarını ve örgütün yurt dışı gezilerine katıldıklarını ifade etti.

Savcı, mütalaasında sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu, haklarında somut, tutarlı teşhise dayalı tanık beyanlarının olduğunu, sanık S.T'nin örgüt içinde "av abisi" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, S.T. ve S.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.T, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. ByLock kullanmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanık da örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, her iki sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis verdi.

Tutuklu sanıkların bu halinin de devamına da karar verildi.

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